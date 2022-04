Event in Mönchengladbach : Neues Highlight für das Turmfest in Rheydt

Mönchengladbach Wer das neues Highlight des Turmfests in Rheydt nutzen möchte, der sollte sich jetzt schon Tickets sichern. Der Vorverkauf beginnt. Was die Teams erwartet.

Geplant ist der Parkours als riesiger Outdoor-Spielepark, in dem Teams gegeneinander antreten und an verschiedenen Stationen Wettkämpfe austragen können, bei denen es um Geschicklichkeit, Taktik und etwas Glück geht. Beim „Shark Attack“ müssen die Teilnehmer versuchen, sich nicht von einem rotierenden (gepolsterten) Baumstamm erwischen zu lassen, beim XXL-Bogenschießen steht die Treffsicherheit im Mittelpunkt, und bei der Rodeo Rakete gewinnt nur, wer es schafft, nicht herunterzufallen. Bis zu zehn Stationen müssen überwunden werden. Alle, die den Parcours absolvieren wollen, müssen mindestens 10 Jahre alt sein. Teams mit bis zu sechs Mitgliedern zahlen 15 Euro und starten am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 15 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Für sie ist eine Teilnahme am Fun Parcours nur nach einem vorherigen Ticketkauf möglich. Einzelstarter benötigen kein Ticket im Vorfeld und zahlen 3 Euro. Für sie steht der Fun Parcours am Sonntag, 26. Juni, von 11 – 18 Uhr offen. Tickets gibt es unter www.reservix.de.