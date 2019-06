Skateboard-Meisterschaft in Mönchengladbach : VIP-Tribünenkarten und Half-Pipe-Test gewinnen

Skateboard-Meisterschaft in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Turmfest in Rheydt gibt es zum ersten Mal eine Skateboard-Meisterschaft. Wir verlosen VIP-Plätze und die Möglichkeit, einmal selbst auf der großen Half-Pipe zu fahren.

Von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juni, findet in Rheydt das traditionelle Turmfest statt. Zum ersten Mal gibt es dabei eine Skateboard-Meisterschaft.

Wir verlosen dreimal zwei VIP-Plätze auf der Tribüne für die westdeutsche Meisterschaft am Samstag, 29. Juni. Außerdem verlosen wir fünfmal die Möglichkeit, am Freitag, 28. Juni, um 14 Uhr, selber auf der großen Half-Pipe, die bei europäischen Meisterschaften stand, zu fahren.

Wer keine Erfahrung hat, erhält eine Unterweisung vor Ort. Wer gewinnen möchte, schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff „Turmfest“ unter Angabe von Namen, Adresse und Rufnummer an gewinnspiel.mg@rheinische-post.de. Einsendeschluss ist am Montag, 24. Juni, um 12 Uhr. Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.