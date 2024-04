Rauchwolke über Betriebsgelände Großeinsatz nach explosionsartigem Knall in Mönchengladbach

Mönchengladbach · Am letzten Arbeitstag des in insolventen Traditionsunternehmens TSB Tiefdruck Schwann-Bagel in Mönchengladbach musste die Feuerwehr gerufen werden. Zuerst hieß es, es habe eine Explosion gegeben.

30.04.2024 , 14:41 Uhr

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag, 30. April 2024, zur Senefelderstraße aus. Foto: Sascha Rixkens

Zum Ende des Monats sollte der Betrieb des Traditionsunternehmens eingestellt werden. Doch am letzten Arbeitstag hat es noch einmal einen Riesen-Knall bei der Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH (TSB) in Neuwerk gegeben. Die Feuerwehr ist am Dienstag, 30. April, gegen 11.15 Uhr zur Senefelderstraße gerufen worden. Zunächst hatte es geheißen, in der Druckereigruppe habe es eine Explosion gegeben. Weil die ersten Einsatzkräfte auf der Anfahrt bereits eine große Rauchwolke über dem Betriebsgelände sahen, sei sofort Verstärkung angefordert worden, sagt Feuerwehrchef Dirk Schattka. 80 Feuerwehrleute waren bei dem Brand zu Spitzenzeiten im Einsatz. Alle Arbeiter, die sich noch auf dem TSB-Gelände befanden, hätten sich zum Glück selbst retten können. „Niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden", berichtet Schattka. Wie sich herausstellte, hatte eine Maschine in einer Halle, die abgebaut werden sollte, Feuer gefangen. „Wir gehen davon aus, dass es eine Verpuffung gegeben hat", sagt der Feuerwehrchef. Durch den hierdurch entstandenen Qualm habe sich der Rauchabzug geöffnet. Deshalb sei auch die große Rauchwolke ausgetreten. Gelöscht wurde der Brand schließlich von 20 Feuerwehrleuten. Die Halle sei nicht beschädigt worden, so Schattka. Im Februar hatte die Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Da bestand für die damals noch 183 Mitarbeitenden noch Hoffnung, dass ein neuer Investor für das Unternehmen gefunden wird, das einst zu den leistungsstärksten Druckereien in ganz Europa gehörte. Nur wenige Wochen später war klar: Es gibt keinen neuen Finanzierer, der Betrieb wird dicht gemacht. Die Abwicklung hat bereits begonnen. Um Gläubiger zu bezahlen, sollen Vermögenswerte wie Maschinen, IT und andere Anlagen sowie Materialien wie Papier und Farben veräußert werden.

(gap)