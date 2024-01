Neujahrsempfang im Nassauer Stall Wickrather wollen weiter Grevenbroicher Wasser trinken

Professor Knut Jacobi, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins, blickte zurück auf erfolgreiche (Musikwoche, Heimatausstellung, Fest am See) und weniger erfolgreiche Veranstaltungen (Kinderfest, Adventsfest) des Vereins – wobei letztgenannte vor allem „ins Wasser gefallen“ seien. Jacobi lobte die Wickrather, die dennoch kamen und sich engagierten. Und er hob die Kooperation der Vereine hervor: „Was ein Verein nicht schaffen kann, ermöglichen wir gemeinsam.“ Auf dem Programm für 2024 steht Bekanntes – darunter das „Jazz-Picknick“ (20. Mai), das „Fest am See“ (27./28. Juli) oder der „Advent auf dem Lindenplatz“ (7. Dezember) –, aber auch Abgewandeltes. So war die Musikwoche 2023 so erfolgreich, dass für dieses Jahr sechs Termine angesetzt sind (vom 21. bis 28. April).