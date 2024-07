Abkühlung an heißen Tagen Erster Trinkbrunnen in Mönchengladbach steht

Die Stadt kündigt zudem an, dass „in den kommenden Wochen“ an der unteren Hindenburgstraße auf Höhe der Albertusstraße, in Rheydt an der Stresemannstraße nahe des Marienplatzes und vor dem Rathaus Trinkbrunnen aufgestellt werden. Weitere sind für den Europaplatz und den Adenauerplatz vorgesehen. Sie sollen jedoch „etwas später“ installiert werden, wenn an beiden Orten Umbauarbeiten stattfinden.