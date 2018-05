Mönchengladbach : Trickdieb gibt sich als Nachbar in Notlage aus

Mönchengladbach Ein 84-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung an der Pescher Straße bestohlen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, klingelte ein bislang Unbekannter um 16.30 Uhr an der Haustür des Seniors und gab vor, ein Nachbar zu sein. Weiter täuschte er vor, sich ausgeschlossen zu haben und sich dringend Geld für einen Schlüsseldienst leihen zu müssen. Obwohl der 84-Jährige den Mann nicht kannte, zeigte er sich hilfsbereit und begab sich in die Küche, um das Geld für die Leihgabe zu holen. Dies nutzte der dreiste Dieb aus, um zu sehen, wo der Senior sein Portemonnaie aufbewahrte. Als beide wieder in Richtung Haustür gingen, kam der Unbekannte erst später aus der Küche hinterher und flüchtete aus dem Haus in Richtung Kirchplatz. Es stellte sich heraus, dass er die Geldbörse mit dem gesamten Bargeld des Rentners entwendet hatte.

Der Verdächtige war 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat kurze dunkelblonde Haare und eine ungepflegte Erscheinung. Bekleidet war er mit einem grün kartierten Kurzarmhemd und einer blauen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.

(OTS)