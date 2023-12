Online-Angebot in Mönchengladbach Der Hochzeitstermin ist nur noch ein paar Klicks entfernt

Im Traukalender werden alle Orte vorgestellt, an denen Eheschließungen in Mönchengladbach möglich sind. Für reguläre Trauorte – also Rathaus Abtei, Rathaus Rheydt und Vitus-Center – werden alle Termine angezeigt, an denen sich Paare das Ja-Wort geben können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an zwei Freitagen nachmittags an besonderen Trauorten „Ja“ zu sagen. Dazu zählen der Burgturm Odenkirchen, das Palace St. George, der Borussia-Park, der Hugo-Junkers-Hangar, das Monforts Quartier sowie die Schriefersmühle.