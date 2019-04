Gastronomie in Mönchengladbach : Gaststätte Doerenkamp in Holt schließt

Am Wochenende wird Horst Doerenkamp das letzte Bier in seiner Gaststätte zapfen, und seine Frau zum letzten Mal in der Küche arbeiten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Schon wieder verschwindet ein Traditionslokal aus dem Stadtbild. Das Wirtsehepaar Sophia und Horst Doerenkamp hat keine Kinder und fand keinen Nachfolger. Von den Stammgästen haben sie sich herzlich verabschiedet.

Nach fast einem halben Jahrhundert öffnet die Gaststätte Doerenkamp am Hensgesweiderweg an diesem Wochenende zum letzten Mal die Türen. Horst und Sophia Doerenkamp haben es so entschieden – auch wenn es für das Ehepaar ein schwerer Schritt ist. „Wir haben leider keine Kinder, die uns ablösen könnten, und wir haben auch trotz intensiver Suche keinen Nachfolger gefunden“, sagt Horst Doerenkamp (61). Eine glücklicherweise erfolgreich therapierte Krebserkrankung seiner Frau vor drei Jahren war so etwas wie eine Zäsur. „In dieser Zeit wurde uns klar, wie schnell sich unser Leben ändern kann – von heute auf morgen, kann man sagen.“ Die Entscheidung stand fest. Und nun ist es soweit: Sophia und Horst Doerenkamp verabschieden sich von ihren Gästen und gehen in den Ruhestand.

Am 1. August 1970 wurde die Gaststätte eröffnet. Seit Februar 1972 führten Horst Doerenkamps Eltern das Geschäft, er kam dazu und übernahm das Traditionslokal im November 1987. Neben dem Gastraum gibt es einen Nebenraum für Gesellschaften und Vereine , außerdem ist vor dem Haus ein großer Biergarten und im Keller die Kegelbahn. Zu den Stammgästen, die die bodenständige Küche von Sophia Doerenkamp schätzten, kamen viele Hungrige auch aus dem Umland. Neun Schützengruppen hatten ihr Domizil in dem Lokal, dazu die Klompengruppe, und sage und schreibe 32 Kegelclubs betrieben ihren Sport bei den Doerenkamps.

Info Die Gaststätte ist nur noch heute geöffnet Letzte Gelegenheit für einen Besuch der Gaststätte besteht am heutigen Samstag ab 16 Uhr. Am Sonntag wird in der Gaststätte eine Kinderkommunion gefeiert, und die Biker haben dort ihr Treffen. Adresse Hensgesweider Weg 65 in Holt Kontakt unter der Festnetznummer 02161 540413 und mobil 0151 19343523

„Glücklicherweise haben wir in Holt noch vier Lokale“, sagt Horst Doerenkamp. Das sind der Engelshof, die Taverne Mankertz, das Hotel-Restaurant Schürings und das Haus Schroers. „Die Kegelclubs können auf diese Häuser ausweichen, manche gehen aber auch nach Wegberg, Erkelenz und Neuwerk.“ Auch wenn der Entschluss, die Gaststätte aufzugeben, lange gereift ist, fällt den Doerenkamps der Abschied schwer. „Viele unserer Gäste haben sich rührend und sehr herzlich von uns verabschiedet, viele haben kleine Geschenke gebracht, manche haben geweint“, sagt Horst Doerenkamp.

Er findet es schlimm, dass im Laufe der letzten Jahre so viele Traditionshäuser geschlossen haben. „Früher waren die Gaststätten das zweite Wohnzimmer der Nachbarn, man traf sich zum gemeinsamen Essen, auf ein schönes Bier und zum Plaudern. Niemand musste allein zu Hause sitzen.“ Der Hensgesweiderweg wurde vor vielen Jahren in eine Sackgasse umgewidmet. Und er liegt in einem ruhigen Wohngebiet. „Deshalb traute sich auch kein neuer Wirt, das Haus zu übernehmen“, sagt Doerenkamp. „Hier gibt es keine Laufkundschaft, und ein neuer Wirt müsste sich erst mal beweisen. Und das Risiko wollte keiner der Interessenten eingehen.“ Die Gaststätte wird nicht mehr gebraucht, in den Räumen werden zwei Wohnungen entstehen. „Am 2. Mai beginnt schon die Demontage“, sagt der Gastwirt.

Das Ehepaar Doerenkamp hatte eigentlich erwartet, dass es zum Schluss ruhig werden würde in ihrer Gaststätte. Das Gegenteil war und ist der Fall. Am Mittwoch gab es Reibekuchen in rauhen Mengen, Am Donnerstag einen Beerdigungskaffee, am Freitag eine Hochzeit, am heutigen Samstag gibt es ermäßigte Preise für alle, und am Sonntag wird eine Kinderkommunion gefeiert, und die Biker treffen sich bei Doerenkamp.