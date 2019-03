12. Zivilkammer: Töchter von Rudi Assauer streiten vor Gladbacher Gericht

Mönchengladbach Am kommenden Mittwoch will Katy Assauer ihrer Schwester verbieten lassen, zu behaupten, dass sie die Nachricht über den Tod ihres Vaters mit öffentlich gemacht hat.

Jetzt muss sich auch das Mönchengladbacher Gericht mit dem Streit der beiden Töchter von Schalke-Legende Rudi Assauer beschäftigen. Die Halbschwestern Katy Assauer (48) aus Viersen und Bettina Michel (53) sollen schon lange im Clinch liegen. In verschiedenen Medien haben sich die Schwestern bereits geäußert. Da war von ausgesprochenen Kontaktverboten zum Vater, von Todesnachricht per SMS und geheimgehaltenem Beerdigungsort die Rede. Unter anderem soll Tochter Katy mit einer einstweiligen Anordnung versucht haben, an der Trauerfeier teilzunehmen.

Katy Assauer möchte Bettina Michel verbieten lassen, weiterhin zu behaupten, dass sie, Katy Assauer, die Nachricht von Rudis Tod mit öffentlich gemacht hat“. Dies habe Michel der Bildzeitung gegenüber gesagt. Doch diese Aussage sei nicht nur unwahr, sondern auch ehrverletzend, so die 48-Jährige. Die nach der Bild-Zeitung zitierte Aussage: „Ursprünglich stand Katy mit auf der Liste der Gäste, die an seiner Beisetzung teilnehmen sollen. Aber es ging darum, dass sie die Nachricht von Rudis Tod mit öffentlich gemacht hat, was gegen den Wunsch meines Vaters war“ impliziere, dass sie, Kathy Assauer, sich über den Wunsch ihres verstorbenen Vaters hinweggesetzt habe.

Am selben Tag, an dem der Antrag auf einstweilige Verfügung beim Landgericht Mönchengladbach eingegangen war, hinterlegte Bettina Michel dort auch vorsorglich eine Schutzschrift. Michel behauptet darin, sie habe gesagt: „Ursprünglich stand Katy auf der Liste der Gäste, die an Papas Beerdigung teilnehmen sollten. Aber dann ist etwas passiert, was mich schwer verletzt hat: Es ging darum, dass ich das sichere Gefühl hatte, dass sie die Nachricht von Papas Tod mit öffentlich gemacht haben könnte, was gegen den erklärten Wunsch meines Vaters gewesen wäre.“ Sie habe also nur ein Gefühl geäußert und keine Tatsachenbehauptung aufgestellt. Dass die Assauer-Töchter am Mittwoch persönlich in Mönchengladbach erscheinen, gilt als eher unwahrscheinlich.