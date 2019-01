Tipps für Mönchengladbach: Wochenende!

Mönchengladbach Die Borussia-Revue ist zurück, die Band Ton Steine Scherben spielt im Projekt 42 und auch Kinder können einiges erleben.

Das Theater kombiniert Fußball und Schauspielkunst in einem Theaterstück: Die „Borussia Revue“ am heutigen Samstag, 12. Januar, spielt in der Borussia-Klause der Fohlenelf. Als vor dem Spiel gegen Köln der Geißbock Hennes – das Maskottchen des 1. FC Köln – verschwindet, gibt es Streit zwischen Siggi, Rudi, Schicki und Horst. Denn Horst und seine Tochter Lena sind Köln-Fans geworden. Mit „Gerd Delling“ und „Günter Netzer“ in der Moderation werden die alten Zeiten des Mönchengladbacher Fußballs wieder lebendig, verspricht das Theater: Von Berti Vogts über Hennes Weisweiler bis zu Lothar Matthäus, der den Grundstein seiner Karriere bei Borussia Mönchengladbach legte. Exklusiv für das Gemeinschaftstheater Krefeld und Mönchengladbach schrieb Schauspieler und Theaterproduzent Tobias Wessler gemeinsam mit dem Kabarettisten und Autor Martin Maier-Bode „Wir sind Borussia“. Los geht’s um 18 Uhr. Weitere Aufführungen gibt es am 20. Januar, 3. Februar, 24. Februar und am 3. März.