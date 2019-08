Auf dem „Lebenshof“ in Mönchengladbach : Auch Besucher können ihre Tiere auf der „Mon Ro Ranch“ segnen lassen

Mönchengladbach Petra Jansen und Anja Langlitz haben einen Moment Zeit zum Verschnaufen. Ein seltener Augenblick auf dem „Lebenshof Mon Ro Ranch“. Denn dort gibt es immer etwas zu tun. Zu allererst kommen die vielen Tiere, die am Ort ihren Lebensabend verbringen dürfen. Jedes hat seine eigene Geschichte.

Gerade stecken sie und ihre ehrenamtlichen Helfer mitten in den Vorbereitungen für die Tiersegnung am Sonntag. „Die Tiersegnung war schon immer eine Tradition“, erzählt Petra Jansen, 2. Vorsitzende. Dann habe es eine Pause gegeben. „Jetzt macht Pfarrer Klaus Buyel die Segnung.“ Nach einem Gottesdienst wird der Pfarrer die Tiere mit einem Zweig und Wasser von der Ranch segnen. Aber auch die Besucher können an diesem Tag ihre Tiere segnen lassen. „Die Tierhalter kommen auch schon von weiter her, um ihr Tier segnen zu lassen“, sagt Petra Jansen.