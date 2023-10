16 Katzen in zwei Tagen abgegeben Ein Tierheim voller Katzen

Mit den Leckerchen kommen die Katzen. Sechs, sieben der Tiere kommen miauend auf Jasmin Pulver zugelaufen und sichern sich ihren Snack. Es ist eine wohlige Szene: Die Katzen lassen sich hier und da streicheln, schlafen in den zahlreichen „Höhlen“ und Unterschlupfen, klettern ihre Kratzbäume hoch. Das ist jedoch nur eine Seite. Jasmin Pulver leitetet seit 13 Jahren das Tierheim am Hülserkamp, seit 22 Jahren arbeitet sie hier, ihr gesamtes Erwachsenenleben. Und sie sagt: „So schlimm war es noch nie.“ Vergangene Woche wurden 16 Katzen innerhalb von zwei Tagen beim Tierheim abgegeben. Insgesamt sind es in diesem Jahr schon etwa 260 Tiere. „Normalerweise nehmen wir im Jahr etwa 300 auf“, sagt Pulver. Sie rechnet damit, dass es in diesem Jahr 400 werden.