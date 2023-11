Zooschule in Mönchengladbach So machen Kinder den Meerschweinchen-Führerschein

Mönchengladbach · Warum heißen die kleinen Nager eigentlich Meerschweinchen? Was brauchen sie in ihrem Stall? Und was fressen sie? Acht Kinder haben im Tiergarten Odenkirchen den Meerschweinchen-Führerschein gemacht. Was es damit auf sich hat.

04.11.2023, 10:40 Uhr

Auf dem Weg zum Meerschweinchen-Führerschein 32 Bilder Foto: Leslie Brook

„Mama, Papa, kann ich ein Meerschweinchen haben? Biiiittttttteeeeeeee!“ Schon nach wenigen Minuten in der Zooschule ist klar, dass diese in den vergangenen Wochen häufig gehörte Frage eigentlich anders lauten müsste. „Kann ich zwei Meerschweinchen haben oder drei oder vier?“, korrigiert Sam seinen Wunsch. Denn soeben hat er von Svenja Wahlen, Tierpflegerin im Tiergarten Odenkirchen, gelernt: „Meerschweinchen sind nicht gerne allein.“ Mindestens zu zweit sollten die kleinen Nagetiere gehalten werden. Auch ein Kaninchen als Mitbewohner reiche nicht aus, betont Wahlen. „Die ticken anders.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Auf dem Weg zum Meerschweinchen-Führerschein