Tiergarten Mönchengladbach sucht Fachkräfte „Zu dem Job gehört noch mehr, als Tiere zu mögen“

Mönchengladbach · Der Tiergarten in Mönchengladbach-Odenkirchen sucht händeringend nach Personal. Wie ein Arbeitstag dort aussehen kann und was zwei Tierpflegerinnen an ihrem Job so lieben.

07.09.2024 , 05:10 Uhr

Carolina Lettieri (l.) und Astrid Michalowski füttern die Kapuzineraffen des Tiergartens. Foto: Carla König