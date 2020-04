Tiergarten in Mönchengladbach : Lämmer, Küken und Äffchen ohne Besucher

Mönchengladbach Ein Ausflug in den Tiergarten Odenkirchen gehört für viele Gladbacher an den Ostertagen einfach dazu. Es gibt ja auch so viele putzige Tierbabys. Nur darf wegen der Corona-Krise im Moment kein Besucher rein. Deshalb gibt es hier die schönsten Fotos und Video-Aufnahmen der neuen Tiergarten-Bewohner.

Küken sind geschlüpft und Lämmer tollen durchs Skudde-Gehege. Auch bei den Meerschweinchen gibt es Nachwuchs, bei den Gehaubten Kapuzinern gibt es zwei kleine Äffchen. Der TIergarten Odenkirchen ist voller Tierbabys, die niemand besuchen darf. „Das ist für uns alle ein ganz komisches Gefühl, und auch die Tiere merken, dass irgendetwas anders ist“, sagt Katrin Ernst, Leiterin des Tiergartens. Mit den ausbleibenden Besuchern ist die Haupteinnahmequelle weggefallen.

Foto: bauch, jana (jaba) 8 Bilder Im Tierpark Odenkirchen sind die Lämmer los.

Der Tiergarten bittet unter dem Motto „Ihre Kröten helfen uns aus Nöten“ um Spenden auf das Konto: IBAN: DE21 3105 0000 0000 0762 65, Stadtsparkasse Mönchengladbach, SWIFT-BIG: MGLSDE33. Von Futterspenden bittet der Tiergarten aber abzusehen. Die Spendenempfänger, nämlich die Tiere selbst, hat unsere Fotografin Jana Bauch besucht.

(angr, jaba)