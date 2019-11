Reihe „Pioniere der Welt“ : Thomas Gottschalk kommt im März nach Mönchengladbach

Mönchengladbach Der langjährige Moderator von „Wetten, dass ..?“ kommt am 26. März 2020 auf Einladung des Initiativkreises Mönchengladbach in die Kaiser-Friedrich-Halle. Die Journalistin Dunja Hayali interviewt Thomas Gottschalk.

Die Show „Wetten, dass ..?“ hat er zur Marke gemacht und ist damit auch selbst zu einem der bekanntesten Menschen in Deutschland geworden. 151-mal moderierte Thomas Gottschalk die ZDF-Sendung, bevor er nach dem schweren Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch in Düsseldorf 2010 einen Schlussstrich zog. Er übergab die Samstagabend-Sendung an Markus Lanz, vier Jahre später wurde sie eingestellt.

Anlässlich seines 70. Geburtstags soll es im November 2020 eine Wiederauflage geben. Doch zuvor kommt Gottschalk im Frühjahr auf Einladung des Initiativkreises nach Mönchengladbach. In der Reihe „Pioniere der Welt“ wird er am 26. März 2020 um 20 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Halle von der Fernsehmoderatorin Dunja Hayali interviewt. Themen für eine kurzweilige Plauderei gibt es reichlich: zum Beispiel die Radiosendung „Pop nach acht“, die Gottschalk vor mehr als drei Jahrzehnten beim Bayerischen Rundfunk moderierte (zeitweise mit Günther Jauch) und die Kult-Charakter bei der Generation „Bravo“ erreichte. Seine Leidenschaft für die Sängerin Kate Bush oder sein Faible für Cowboystiefel und schrille Klamotten. Das Leben in Kalifornien, wo Gottschalk mit seiner Frau Thea und den beiden Söhnen eine Zeitlang wohnte. Oder seine Lebensgefährtin, mit der der 69-Jährige in Baden-Baden lebt.