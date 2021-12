Jubiläumsprogramm des Initiativkreis Mönchengladbach : Nobelpreisträger und ein Kult-Moderator

Moderator Thomas Gottschalk wird ebenfalls in Mönchengladbach erwartet. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Der Initiativkreis Mönchengladbach wird 20 Jahre alt. Zum Jubiläum präsentiert er ein besonderes Programm. Der Kreis holt einen 600 Jahre alten Chor auf die Bühne, mehrere Nobelpreisträger – und Moderator Thomas Gottschalk.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Der jüngste Gast ist 14 Jahre alt: Alexandra Dovgan wird am 9. Mai 2022 ihre Gäste mit ihrem Klavierspiel begeistern. Ihr Mentor, der Pianist Gregory Sokolov, sagt über sie: „Die Pianistin Alexandra Dovgan kann kaum als ‚Wunderkind‘ bezeichnet werden, denn obwohl ihr Klavierspiel ein Wunder ist, so hat es doch nichts Kindisches an sich. Was wir hören, ist die Interpretation eines erwachsenen Individuums, einer voll ausgeformten Persönlichkeit.“ Alexandra Dovgan gab bereits auf den Bühnen von Berlin, Amsterdam, Zürich, Lissabon, Mailand und vielen anderen großen Städten ihre Konzerte.

Der Initiativkreis trotzte der Pandemie und tüftelte erneut ein vielfältiges Programm für 2022 aus. Einige Veranstaltungen, die für das vergangene Jahr geplant waren und wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, wurden erneut ins Programm genommen. So die Lesung mit Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller, die für den 17. Mai terminiert ist oder den Auftritt von Thomas Gottschalk, der am 14. Juni kommen soll.

„Wir haben alle Veranstaltungen unter 2G-Regeln geplant“, sagt Peter Schlipköter, Geschäftsführer der MGMG und zuständig für die Veranstaltungen. „Wir hoffen, dass es besser wird.“ Wer für den Abend mit Herta Müller oder Thomas Gottschalk bereits Karten gekauft hat, kann sie für den neuen Termin einsetzen oder kostenfrei stornieren.

Der Besuch der Autorin und Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller musste wegen der Pandemie verschoben werden und ist jetzt im Mai vorgesehen. Foto: dpa / Horst Galuschka

Zwei weitere Nobelpreisträger und ein von König Heinrich VI. im Jahr 1441 gegründeter Chor stehen neben Herta Müller, dem musikalischen Ausnahmetalent Alexandra Dovgan und der Moderatorenlegende Thomas Gottschalk auf dem Programm des Initiativkreises Mönchengladbach, der 2022 sein 20-jähriges Bestehen feiert.

2018 erhielt der Franzose Gérard Mourou den Nobelpreis für Physik. Am 26. Oktober kommenden Jahres berichtet er in der Kaiser-Friedrich-Halle (KFH) über seine Arbeit. Mithilfe seiner Forschungen und Entdeckungen können mittlerweile Augenoperationen mit einem Laserstrahl ausgeführt werden. Der Laserstrahl als eine Art Skalpell wurde, so berichtete Mourou in einem Interview, eher zufällig durch einen Anwendungsfehler entdeckt.

Und noch ein Nobelpreisträger wird sich dem Publikum vorstellen: Benjamin List, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mühlheim an der Ruhr, der erst vor wenigen Tagen, nämlich am 10. Dezember 2021, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. List testete eine Aminosäure als Katalysator und entdeckte eine neue Methode zur Beschleunigung chemischer Reaktionen, die bei der Herstellung von HIV-Medikamenten zur Anwendung kommt. List ist am 23. November 2022 in der KFH.

Nobelpreisträger Benjamin List soll im November 2022 kommen. Foto: dpa/Stefanie Loos

Für das junge Nachwuchspublikum gibt es am 24. Mai Programm: Dann sind die Grundschüler in die KFH eingeladen, um das Musical „Abgeschnallt“ zu sehen. Es wird vom Jugendtheater „Theatertill“ aufgeführt, die die Schüler auf unterhaltsame Weise an das Thema Verkehrserziehung heranführen.

Die Berliner Band Rumpelstil spielt seit vielen Jahren im Sommer bei den Taschenlampenkonzerten. Nun wird es am 8. Dezember 2022 ein Taschenlampen-Weihnachtskonzert geben.