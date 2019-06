„Mundanear“ in Mönchengladbach : Mit dem Jugend-Theater um die Welt

Die Darsteller des Jugendclubs Mönchengladbach geben auf der Bühne ihrer Tanz-Theaterproduktion „Mundanear“ alles. Foto: Theater Mönchengladbach/Matthias Stutte

Mönchengladbach Der Jugendclub des Theaters Mönchengladbach hat die Premiere seines neuen Theaterstücks „Mundanear“ aufgeführt. Mit Schauspiel und Tanz überzeugten die jungen Darsteller das bunt gemischte Publikum.

Von Anika Peltzer

„Mundanear“, was soll das denn sein? Das Wort kommt aus dem Spanischen und bedeutet übersetzt etwa „durch die Welt bummeln“. Und darum geht es in dem gleichnamigen Stück des Theater-Jugendclubs auch: Eine Jugend-Tanzgruppe reist um die Welt und lernt verschiedene Kulturen kennen. Zum Abitur bekommen sie die erfreuliche Nachricht: Bei einem Tanzbattle haben die Jugendlichen eine Weltreise gewonnen und dürfen auf den Bühnen verschiedener Länder zeigen, was sie können.

Bei den meisten ist die Freude groß. Doch Lisa ist nicht wirklich überzeugt. Sie fühlt sich unwohl bei dem Gedanken, weit weg von zu Hause zu sein und möchte eigentlich direkt mit dem Studium anfangen und sich ganz ihrer Karriere widmen. Deshalb entschließt sie sich, zu Hause zu bleiben.

Info Bei der Produktion von Mundanear wirkten mit Leitung und Choreographie ­Silvia Behnke Ausstattung Philipp Doersch Texte Die Texte kommen von den Darstellern und Darstellerinnen. Akkordeon Justus Strickling

Max freut sich zwar über die Chance, hat aber seine eigene Vorstellung davon, wie er die Reise gestalten möchte. Der Rest der Gruppe sieht dem Ganzen ziemlich naiv entgegen. In den verschiedenen Ländern werden die Jugendlichen mit fremden Kulturen und Bräuchen konfrontiert und müssen zusehen, wie sie alleine zurechtkommen.

Die Reise führt unter anderem durch Schottland, Südamerika, Japan, Indien und Paris. An allen Orten gibt es interessante Begegnungen mit Einheimischen und eine Tanzeinlage. Der grundlegende Tanzstil ist Ballett. In jedem Land werden aber verschiedene Bewegungsmuster aus traditionellen Tänzen der jeweiligen Kulturen integriert. Das macht das Stück sehr abwechslungsreich. Die vielseitigen Tanzkünste der Darsteller beeindrucken.

Die Kostüme sind ebenfalls passend zu den Ländern gewählt und erinnern oft an traditionelle Trachten: In Indien sind die Jugendlichen zum Beispiel mit goldenen Röcken oder Gewändern und Kopfschmuck bedeckt. In Japan begegnen sie Einheimischen im Kimono. Auch die Bühnenbilder zeigen immer passende, faszinierende Kulissen, wie zum Beispiel eine Berglandschaft in Schottland oder die Mona Lisa in Paris.

Wieso haben wir Fernweh? Was spricht für und gegen eine weite Reise? Was ist wirklich wichtig im Leben? Was will und kann ich als junger Mensch erreichen? All das wird in verschiedenen Dialogen und Monologen diskutiert und regt den Zuschauer an, selbst mehr darüber nachzudenken. Trotzdem gibt es auch immer wieder erfrischend komische Momente, die den Zuschauer zum Lachen bringen.

Dem bunt gemischten Publikum schien die Premiere des Stückes gut zu gefallen. Ob selbst jugendlich, noch Kind, oder erwachsen – von allen ertönte sowohl während, als auch am Ende des Stückes immer wieder lauter Applaus. Besonders die komplizierten Schrittfolgen während der Tänze brachten das Publikum zum Staunen. Zuschauer Bent Langner (22) zeigt sich begeistert und bestätigt: „Die Choreografien waren beeindruckend und stellenweise fiel es mir schwer zu glauben, dass das keine professionellen Tänzer waren sondern ‚nur‘ eine Jugendgruppe war.“