Kolumne Live dabei : The Wide lädt zur doppelten Premiere in die Rockschicht

The Wide lädt zur doppelten Premiere in die Rockschicht

Mönchengladbach/ Viersen Nach pandemiebedingter Zwangspause läuft der Konzertbetrieb wieder auf Hochtouren. Ein Höhepunkt der regionalen Musikszene ist am Wochenende geboten. Die Mönchengladbacher Band The Wide präsentiert live ihr neues Album.

Gruppen wie Plexiphones und The Wide hingegen nutzten die lange konzertlose Pandemiezeit, um im Tonstudio neue Songs zu kreieren. Während die „Plexies“ ihre Fans mit der Veröffentlichung noch ein wenig zappeln lassen, legt jetzt The Wide mit der CD „Smile“ das Ergebnis ihrer Arbeit vor. Die fünf Musiker laden ihre Fans beim Auftritt am Samstagabend (29. Oktober) im Live-Club Rockschicht in Viersen zu einer doppelten Premiere ein. Erstmals wird dort der neue Silberling „Smile“ erhältlich sein. Gleichzeitig stellt die international besetzte Gruppe ihre neuen Gitarristen beim Publikum vor.