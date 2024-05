Textilstandort Mönchengladbach So war die Karrieremesse „MG zieht an“

Voll ist es nicht an diesem Mittwochnachmittag im Eingangsbereich der Textilakademie in Rheydt. Deutschlands größte Recruiting- und Innovationsmesse für Textil- und Bekleidungswirtschaft erlebt zum Ende des Tages einen kleinen Leerlauf. Die meisten Besucher sind schon nach Hause gegangen. Bloß einige Studierende in bunten Klamotten drücken sich noch zwischen den unterschiedlichen Ständen herum und unterhalten sich mit den Ausstellern. Eine Schlange oder Einlasskontrolle gibt es nicht, die Türen stehen einfach offen. Die Botschaft ist klar: Jeder, der Interesse hat, darf auch hereinkommen.