Textilindustrie in Mönchengladbach Karrieremesse “MG zieht an“ startet in die nächste Runde

Am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16 Mai, ist es so weit. Dann dreht sich in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein wieder alles rund um das Thema Kleidung und Textilien. Die „MG zieht an – Go Textile!“ findet in der Vitusstadt statt. An den beiden Tagen präsentieren sich auf der Recruiting- und Innovationsmesse die unterschiedlichsten Firmen und Unternehmen aus der Textilbranche.