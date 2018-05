Mönchengladbach: Textil-Technikum weckt Erinnerungen

Mönchengladbach Seit einigen Monaten werden in der Maschinenhalle Führungen für Demenzkranke und Angehörige angeboten - mit großem Erfolg. Die optischen Eindrücke, Geräusche und Gerüche rufen tatsächlich Lebensgeschichten wach.

Was war in der Vergangenheit modern? Was trugen die Menschen bei der Arbeit, beim Tanzvergnügen oder beim Sonntagsspaziergang? Wie wurden Stoffe hergestellt? Womit gefärbt? Wie funktionierten die alten Textilmaschinen? Ein Ort, an dem Wissbegierige Antworten bekommen, ist das Textil-Technikum im Monforts Quartier an der Schwalmstraße. Es handelt sich nicht um ein Museum im klassischen Sinn, sondern eine international einzigartige Sammlung von rund 150 historischen und modernen Textilmaschinen, die die Besucher in Aktion erleben können. Dieser besondere Ort mit seinen für die rheinische Textilindustrie so typischen optischen Eindrücken, Geräuschen und Gerüchen bietet die ideale Plattform, um längst verschüttet geglaubte Erinnerungen auch bei an Demenz erkrankten Menschen zum Leben zu erwecken.