Textil-Akademie in Mönchengladbach : Digital lernen ist hier selbstverständlich

Blick in einen Unterrichtsraum: Stellvertretende Schulleiterin Anke Hollkott steht am Smartboard, einer digitalen Tafel mit Touchscreen. Die Schüler schreiben auf Notebooks mit. Foto: Kandzorra, Christian

Mönchengladbach An der Textil-Akademie ist der zweite Jahrgang gestartet. Die wohl modernste Schule Deutschlands kommt ohne Papier aus. Ein Jahr nach der Eröffnung haben sich alle daran gewöhnt, digital zu arbeiten. Es gibt jedoch auch Dinge, mit denen sich Schüler schwer tun.

Noch vor einem Jahr gab es skeptische Stimmen. Eine Schule, die komplett ohne Schulbücher auskommen will? Eine Schule, an der es nicht einmal einen Kopierer gibt? An der Textil-Akademie in Mönchengladbach, einer privaten Berufsschule, ist das Realität. Die Akademie ist die wohl modernste Deutschlands, Schüler werden dort mit Notebooks ausgestattet, in den Unterrichträumen gibt es Smartboards statt Tafeln – sogar Klassenarbeiten werden digital gestellt. Das Digital-Konzept der vor einem Jahr eröffneten Schule funktioniert. Und skeptische Stimmen? Die sind verhallt. Der Unterricht läuft, in der vergangenen Woche startete der zweite Jahrgang mit 110 neuen Schülern. Damit steigt die Zahl der Auszubildenden, die dort blockweise unterrichtet werden, auf zusammengerechnet 250.

Bei der Begrüßung der neuen Schüler wurden alle Infos mit einem Beamer an die Wand der Aula projiziert. Vorne stand Schulleiter Thomas Döring. Er erklärte, dass jeder Schüler gegen Kaution ein Notebook erhält. Er erklärte die „Cloud“, das digitale Informations- und Ablagezentrum mit Ordnern für jedes Schulfach – ein Lernsystem, in dem auch die Unterlagen für den Unterricht digital bereitgestellt werden und auf das die Schüler Zugriff haben. Papier sucht man an der Schule fast vergebens. „Die Phase der Eingewöhnung war sehr kurz“, sagt Schulleiter Thomas Döring. Der Umgang mit Smartboards, Notebooks und Co. – „das ist heute ein Leichtes“. Döring selbst hatte vor seiner Zeit an der Textil-Akademie an einer „herkömmlichen“ Berufsschule gearbeitet, an der etwa der Kopierer fast dauerhaft in Betrieb war. „Auch ich war erst skeptisch“, gibt er zu. „Ich kann aber sagen: Es läuft erstaunlich gut.“

Info Privates Kolleg für Textil- und Technikberufe Träger Zwei Verbände (Nordwestdeutsche und Rheinische Textil- und Bekleidungsindustrie) tragen die Akademie. Partner ist zudem die Hochschule Niederrhein. Eröffnung 2018 Investition 20 Millionen Euro Schüler 250 (17 bis 19 Jahre alt)

Ob es zwischendurch technische Pannen gibt? Döring kann das verneinen: „Es war von Anfang an klar, dass die Akademie ein digitales Unterrichtskonzept verfolgen wird.“ Deshalb sei direkt zu Beginn die Infrastruktur geschaffen worden, wie Geschäftsführer Wolfgang Kleinebrink sagt. Dazu zählen ein Glasfaseranschluss, flächendeckendes W-Lan im gesamten Schulgebäude und die Hardware. Dafür, dass alles läuft, sorgt ein IT-Fachmann, der auch die Lehrer bei der Bedienung der Technik berät. Und mit Blick auf den Glasfaseranschluss wagt Schulleiter Döring eine deutliche Aussage: „Wir könnten mit 300 Schülern gleichzeitig Videos schauen, ohne dass das Bild ruckelt.“

Nicht nur die Schüler kommen mit dem digitalen Konzept der Schule gut zurecht, auch die Lehrer. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, gibt es doch auch in Mönchengladbach Schulen, an denen die Arbeit mit Laptops beispielsweise eher stiefmütterlich in den Unterricht eingebunden wird. An der Textil-Akademie zählen sie zur Grundausstattung. Die Technik läuft, Schüler und Lehrer arbeiten digital, doch ein Problem gibt es doch – und das mag manch einen erstaunen: Obwohl die meisten Schüler seit Jahren privat Smartphones nutzen und mit Computertechnik vertraut sind, haben viele Probleme, Computer-Tastaturen zu bedienen. „Gleich zu Beginn müssen wir unseren Schülern auch vermitteln, wie wichtig es ist, Dateien korrekt zu benennen. Viele tun sich schwer damit“, berichtet Döring.

Das ist ein Teil des neuen Jahrgangs, der jetzt in die Ausbildung startet und an der Textil-Akademie lernt. Im Vordergrund: Schulleitung und Geschäftsführer. Foto: Kandzorra, Christian