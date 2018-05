Mönchengladbach: Termine des Müll-Infomobils und geänderte Abfuhrzeiten

Mönchengladbach Viele Bürger nutzen derzeit intensiv die Möglichkeit, sich bei den Besuchen des Müll-Infomobils der Mags vor Ort informieren zu lassen. Heute macht das Mobil in Odenkirchen Station. Die Unsicherheit ist bei den Mönchengladbachern weiterhin groß: Ab dem kommenden Jahr wird es für den Restmüll nur noch Rolltonnen in den Größen 60, 120 und 240 Liter geben. Außerdem wird der Müll dann nicht mehr jede Woche, sondern alle zwei Wochen abgefahren. Die weiteren Termine des Mobils:

Odenkirchen, heute, Martin-Luther-Platz, 9 bis 12 Uhr; Hardt, 9. Mai, Marktplatz an der Vorster Straße, 13 bis 16 Uhr; Stadtmitte, 15. Mai, Alter Markt und Kapuzinerplatz, 9 bis 12 Uhr; Holt, 17. Mai, Platz vor der Kirche, Aachener Straße, 9 bis 12 Uhr; Eicken, 23. Mai, Platz an der Eickener Straße / Badenstraße, 9 bis 12 Uhr; Wickrath, 24. Mai, Marktplatz, 9 bis 12 Uhr; Neuwerk, 7. Juni, Peter-Schumacher-Platz, 13 bis 16 Uhr.

Ganz wichtig: Wegen Christi Himmelfahrt macht die GEM auf einen veränderten Rhythmus bei der Müllabfahr in dieser Woche aufmerksam. Am Feiertag, 10. Mai, wird kein Abfall abgeholt. Die Termine werden allerdings bereits einen Tag später nachgeholt. Dann findet die Restmüllsammlung in den Bezirken 7 und 8, die Leerung der Biotonnen in den Bezirken 1 und 2, die Sammlung der Leichtverpackungen im Bezirk 9 und die Altpapierabfuhr im Bezirk 5 statt.