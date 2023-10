Jecke Zeit in Mönchengladbach Das sind die Termine der Karnevalssession 2023/24

Kostenpflichtiger Inhalt Prinz Jost I. und Prinzessin Niersia Elke werden am Freitag, 17. November, ab 18.40 Uhr in der Kaiser Friedrich-Halle (KFH) proklamiert. Unter anderem die Bands Höhner und Kasalla werden auftreten, ebenso wie „Ne Bergische Jung“, die KG Treuer Husar Blau-Gelb, die MKV-Showband sowie aktive Karnevalistinnen und Karnevalisten der Mönchengladbacher Karnevalsgesellschaften. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen. Tickets zu je 44 Euro können per E-Mail unter geschaeftsfuehrer@mg-mkv.de bestellt werden oder auf der Internetseite des MKV.