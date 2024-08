Stadt ergreift Maßnahmen in Mönchengladbach-Rheydt Drogenszene am Tellmannplatz: „Unzumutbar, was da abläuft“

Die Stadt hat die Reißleine gezogen. Seit vergangenem Mittwoch, 7. August, Kostenpflichtiger Inhalt ist der Kommunale Ordnungs- und Service-Dienst (KOS) täglich für mehrere Stunden am Tellmannplatz präsent. Der Grund: Die Zahl der Beschwerden über die Drogenszene dort hatte massiv zugenommen. Die Personen, die am Tellmannplatz gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstoßen, werden nun angesprochen und aufgefordert, die Örtlichkeit dauerhaft zu verlassen. Wenn das nicht hilft, soll es Platzverweise und Betretungsverbote geben. Gleichzeitig wurde das Urinal in der Nähe des Parkhauses entfernt, und Ehrenamtliche wurden aufgefordert, am Tellmannplatz kein Essen mehr zu verteilen.