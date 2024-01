Mietwagen in Mönchengladbach Fahren Gladbacher Taxis zu günstig?

Das Taxi-Gewerbe in Mönchengladbach kommt auf den Prüfstand. Die Stadtverwaltung will in einem Gutachten klären lassen, ob es zu viele oder vielleicht auch zu wenige Taxis und Mietwagen gibt und ob die Unternehmen gesund genug sind, um ein funktionierendes Taxi-Gewerbe zu gewährleisten. Das geht aus der Ausschreibung hervor, mit der Stadt Fachleute für die Analyse des Gewerbes gesucht hat. „In der Vergangenheit klagten die örtlichen Taxiunternehmer über rückgängige Umsätze, wegbrechende Gewinne und unseriösen Wettbewerb durch Mietwagen“, heißt es darin. „Zudem ist der Mietwagenanteil in Mönchengladbach verglichen mit anderen Städten in NRW hoch.“