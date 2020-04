Starpac und Cinedrive : Mönchengladbacher Autokinos feiern auf der Leinwand den Tanz in den Mai

Der Sparkassen Ciedrive am Nordpark bei der Premiere vor zwei Wochen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Der Sparkassen Cinedrive am Nordpark und das Starpac Autokino an der Trabrennbahn zeigen am Donnerstag, 30. April, drei besondere Musik-Filme. So können die Zuschauer in Mönchengladbach auch zu Corona-Zeiten „in den Mai tanzen“.

Der „Tanz in den Mai“ fällt am Donnerstagabend wegen der Corona-Krise in diesem Jahr aus. Nicht aber in den Autokinos der Stadt. Die haben ein besonderes Musik-Programm für die Zuschauer erstellt: So zeigt das Sparkassen Cinedrive am Nordpark um 20.30 Uhr die Tour-Dokumentation der Toten Hosen „Weil du nur einmal lebst“. Eine Stunde später betritt Udo Lindenberg um 21.30 Uhr die Filmbühne in „Lindenberg! Mach dein Ding“. Das Starpac Autokino an der Trabrennbahn packt um 21.15 Uhr den Klassiker „Grease“ von 1978 mit John Travolta und Olivia Newton-John aus. So wird wenigstens auf der Leinwand getanzt.

„Die Tickets sind noch nicht komplett ausverkauft, aber der Bestand ist schon knapp“, sagt Markus Brinkmann vom Comet Cine Center. Für 22 Euro pro Pkw können diese unter www.starpac-autokino.de und www.cinedrive.de erworben werden. Dort sind auch die Film-Trailer und das weitere Kinoprogramm zu sehen.

Unter dem Motto „Hupt mit uns in den Mai!“, freut sich Silke Müller, Sprecherin des Sparkassen Cinedrive, zwei Wochen nach dem Autokino-Start auf die Besucher. „Man merkt langsam, dass die erste Euphorie abbebt. Die Menschen können wieder in die Geschäfte und in die Innenstädte gehen“, sagt Müller. Die Veranstalter wollen trotzdem weiter machen, auch über den Sommer hinweg. „Das geht aber nur mit Sponsoring. Sonst schaffen wir das finanziell nicht“, sagt Müller.