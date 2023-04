Partys in der Vitusstadt Wo in Mönchengladbach in den Mai getanzt wird

Wie in vielen anderen Städten des Rheinlands, findet auch in Mönchengladbach der traditionelle „Tanz in den Mai“ statt – mit Feiern verschiedener Art. Ob es nun Livemusik, Hip-Hop, Rock oder Pop ist, die Anhänger gefühlt jedes Genres kommen an diesem Abend auf ihre Kosten. Eine Übersicht, wo und zu welchem Preis die Feiern in den Frühlingsmonat stattfinden.