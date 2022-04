Mit Metal in den Mai

One Black Shirt ist eine Rock & Metal Cover-Band aus Neuss. Als Cover-Band interpretiert sie Songs, die die Musiker ihr Leben lang begleitet haben.Neben den aktuellen Rock und Metal Hits des vergangenen Jahrzehnts bietet die Band auch ein umfangreiches Repertoire an Klassikern aus der Szene an und wird dieses am 30. April im The Pogs – Irish Pub vorstellen. Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr.