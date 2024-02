Doppelportrait Mönchengladbacher Mathe-Talente glänzen bei Wettbewerb

Mönchengladbach · Anna Konoplev und Arne Janssen sind gut im logischen Denken – so gut, dass sie in ihren Altersklassen bei der Stadtrunde der Mathematik-Olympiade jeweils den ersten Platz belegt haben. Wie es bei dem Wettkampf weitergeht und was die beiden machen, wenn sie nicht gerade knifflige Aufgaben lösen.

06.02.2024 , 12:00 Uhr

Anna Konoplev hat bei der Mathe-Olympiade in der Stadtrunde bereits sehr gut abgeschnitten. Nun geht es Ende Februar zur Landesrunde nach Aachen. Foto: Markus Rick (rick)