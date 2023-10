Band geht 2024 auf Europa-Tour Take That kommt für Konzert nach Mönchengladbach

Er wird wohl nicht dabei sein, wenn Take That im Sommer 2024 im Mönchengladbacher Sparkassenpark auf der Bühne stehen wird. Die drei Gründungsmitglieder Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald haben nämlich ihre Rückkehr nach Europa mit einer großen Open-Air-Tour angekündigt. Bei „This Life Under The Stars“ wird das Trio im Sommer 2024 insgesamt 19 Shows in acht europäischen Ländern spielen, darunter Ende Juni/ Anfang Juli auch vier deutsche Termine in Mönchengladbach (30. Juni), Hannover (25. Juni), Berlin (29. Juni) und München (2. Juli). Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 19. Oktober, um 10 Uhr.