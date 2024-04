Zum internationalen „Tag gegen Lärm“ So viele Mönchengladbacher sind von Lärm geplagt

Lärm macht krank. Diese Erkenntnis ist in den vergangenen Jahren stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Doch schon lange kämpfen Bürger für mehr Ruhe und Lebensqualität in ihren Städten. Es gibt sogar einen eigenen „Tag gegen Lärm“, der eine Aktion der Deutschen Gesellschaft für Akustik ist. Am heutigen Mittwoch, 24. April, findet dieser Aktionstag zum 27. Mal und unter dem Motto „Ruhe gewinnt, die Zukunft beginnt“ statt. Eine der bundesweit organisierten Veranstaltungen spielt sich in Rheindahlen ab. Die Kostenpflichtiger Inhalt Anwohnerinitiative „Gemeinsam gegen laut“ wird zwischen 16 und 18 Uhr an viel befahrenen Kreuzungen im Ortsteil – etwa an der Mennrather Straße/ L370 oder Dorthausen/ B57 – auf ihre Anliegen und den Aktionstag aufmerksam machen. Die Initiative setzt sich für Verkehrsberuhigung ein und fordert von der Stadt Lösungen. Insbesondere der Lkw-Verkehr in Rheindahlen plagt die Anwohner.