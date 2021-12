Engagement in Mönchengladbach : Tag des Ehrenamts: Warum Menschen sich engagieren

Mönchengladbach Zum Tag des Ehrenamts am 5. Dezember stellte die Caritas zwei Menschen vor, die sich freiwillig in ihrer Freizeit für die Gesellschaft engagieren.

Jährlich, und das seit 1986, findet am 5. Dezember der Internationale Tag des Ehrenamtes statt. Ein Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Freiwillig und ehrenamtlich engagieren sich Menschen auf unterschiedlichste Weise für einen guten Zweck. Nur dank des freiwilligen Einsatzes dieser Menschen können Dienste, Leistungen und Angebote in den vielen Vereinen und Pfarrgemeinden der Stadt aufrecht erhalten werden. Die Stadt wäre mit solchen Arbeiten organisatorisch und finanziell überfordert. Vieles ist deshalb nur möglich, weil sich Menschen einsetzen. Dieses Engagement würdigt der Tag des Ehrenamtes. Beispielhaft stellte die Caritas der Region Mönchengladbach im Vorfeld des „Ehrentages“ zwei helfende Menschen aus ihren rund 300 ehrenamtlich arbeitenden Menschen vor: Gabriele Lieven und Rainer Ollertz. Beiden ist gemein, dass sie nach dem Ende ihres Arbeitslebens ihre freie Zeit sinnvoll einsetzen wollten.

Roland Ollertz ging als gelernter Versicherungskaufmann aufgrund einer Erkrankung vorzeitig in den Ruhestand. „Man sollte sich frühzeitig Gedanken machen, wie man diese neue Phase gestaltet“, erklärt er. Jetzt arbeite er beim kostenlosen Mittagstisch des Caritasverbands in der Jugendkirche an der Albertusstraße; darüber hinaus kümmert er sich an zwei Tagen in einem Altenheim um an Demenz erkrankte Bewohner.