Mönchengladbach: Aktionstag „Tag der Nachbarn“ : Planzen und putzen: Die Stadt soll bunter werden

Beim „Tag der Nachbarn“ wollen Bürger gemeinsam die Stadt verschönern. Foto: Ulrike Will

Mönchengladbach Es soll auf jeden Fall nach draußen gehen - gemeinsam und coronakonform: Am „Tag der Nachbarn“ ist in Mönchengladbach so einiges geplant.

. Es wird bunt, gesellig und am Abend sollen Teile der Stadt schöner gestaltet sein als noch am Morgen. Für den Aktionstag „Tag der Nachbarn“ steht in Mönchengladbach einiges auf dem Plan. Initiiert und gefördert wird der „Tag der Nachbarn“ bundesweit von der Stiftung nebenan.de. Das Programm in Mönchengladbach kann sich sehen lassen.

Altstadt: Einen „Pop up Fahrradweg“ will die Altstadtinitiative Mönchengladbach in ihr Quartier bringen. Entlang des Geroweihers, am Osser Plätzke und der Kulturküche vorbei bis hin zum Restaurant Frenzen soll der Radweg verlaufen. Für dieses Ereignis wollen viele Anwohner den öffentlichen Raum schmücken.

Waldhausenerstraße: Zusammen mit der Kulturküche haben sich die Akteure der Altstadtinitiative die Boulebahn vorgenommen: Sie soll gereinigt und dann gemeinsam eingeweiht werden. (16-20 Uhr)

Osser Plätzke: Ein paar Schritte von der Kulturküche entfernt (Gasthausstraße 70) starten die Nachbarn des Osser Plätzke ihre Putzaktion (16-20 Uhr) und „freuen sich anschließend auf viele nette Gespräche und neue Gesichter“, wie es heißt.

Johann-Peter-Boelling-Platz: Ein „Ideen-Bazar“ soll den Anstoß zur Umgestaltung des bislang tristen Baumbeets initiieren. Von 12-16 Uhr sollen vor allem Ideen gesammelt werden.