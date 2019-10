Denkanstoß : Tag der deutschen Vielfalt

Mönchengladbach Albert Damblon freut sich über die Unterschiede zwischen den Menschen und Bräuchen in Deutschland.

Es ist richtig, den Tag der deutschen Einheit zu begehen. Viele Kommentare schreiben, dass der Mauerfall vor dreißig Jahren ein Wunder gewesen sei. Danach habe sich die Demokratie in Deutschland weiter zu einem stabilen Faktor entwickelt. Inzwischen bin ich dankbar, einigen Stationen deutscher Geschichte nachgefahren zu sein. Dabei lernte ich selbstverständlich, dass Einheit auch gleiche Lebensverhältnisse erfordert. In einem Staat müssen Arbeit, Lohn und Rente gleichermaßen verteilt sein. Jedoch erfuhr ich genauso, dass Einheit niemals Gleichförmigkeit heißt. Im „einig Vaterland“ kann kein „Einheitsbrei“ gerührt werden wie noch zur Zeit einer Einheitspartei. An vielen Orten unserer Republik habe ich bemerkt, wie unterschiedlich dort gelebt wird. Deshalb ist es fatal, immer nur auf Ost und West zu starren.

Manche lassen sich überhaupt nicht vom Bier verführen. Sie sind Wein- oder Wassertrinker. Wir leben in einer offenen Gesellschaft, die vielfältiges Leben in Freiheit ermöglicht. Am Tag der deutschen Einheit lässt sich die deutsche Vielfalt feiern. Einheit ist eben keine Einfalt. Wie traurig wäre es in einem einfältigen Deutschland zu leben. Trotzdem wollen manche der Vielfalt in unserer Gesellschaft Einhalt gebieten.