Zu wenig Spenden Tafel in Mönchengladbach fehlen noch mehr als tausend Weihnachtspakete

Pakete, die an die Tafel geschickt werden, sollten ausdrücklich keine frischen Lebensmittel enthalten, beispielsweise kein frisches Fleisch. „Wenn wir die Pakete verteilen, ist das dann meistens nicht mehr so prickelnd,“ so Bartsch. Für die, die spenden wollen, denen es aber noch an Inspiration fehlt, hat Bartsch einen Tipp: „Stellen Sie sich vor, Sie kochen ein Gericht am Heiligabend. Jetzt muss das nicht das tolle Fleischgericht sein, Frischfleisch ist ja sowieso unpassend.“ Aber vielleicht ein paar Konserven wie Ravioli, Eintöpfe oder Nudeln. Auch ein paar Plätzchen für die Kinder wären denkbar, insgesamt alles, was den Spendern selbst auch ein schöneres Weihnachtsfest bereiten würde.