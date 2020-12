Mitarbeiterin verletzt sich leicht : Mann will mit Falschgeld zahlen und wirft mit Sachen

Die Polizei war in einem Einkaufsmarkt an der Odenkirchener Straße im Einsatz. Foto: dpa/Fabian Strauch

Heyden Der 29-Jährige erhielt nach dem Vorfall gleich drei Strafanzeigen. Das Falschgeld wurde von Polizeibeamten beschlagnahmt.

Ein 29 Jahre alter Mann hat nach einem Vorfall in einem Einkaufsmarkt an der Odenkirchener Straße in Heyden eine Strafanzeige in drei Fällen erhalten. Inverkehrbringen von Falschgeld, gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Das sind die Tatvorwürfe, denen sich der Mann aus Mönchengladbacher nun konfrontiert sieht.