Prozess nach Knochenfund im Bresgespark Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig

Im Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge und erpresserischen Menschenraubs haben am Montag weitere Zeugen ausgesagt – darunter eine Rechtsmedizinerin. Sie hatte die Knochen untersucht, die nach einem Zeugenhinweis im Juli 2019 im Bresgespark gefunden worden waren. Nach einem DNA-Abgleich konnten sie in Verbindung mit einem 48-Jährigen gebracht werden. Der soll, wie die Zeugin bei der Polizei angab, einige Monate zuvor in einer Wohnung in Rheydt gewaltsam zu Tode gekommen sein. Vier Jahre danach kam der Fall vor Gericht.