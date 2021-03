Sturm in Mönchengladbach : Baum stürzt auf Auto

Sturm in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Mönchengladbach hatte die Feuerwehr nur wenige Sturmeinsätze bis zum frühen Abend.

Sturmtief Klaus sorgte am Donnerstag für zwölf Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet. In einem Fall stürzte ein Baum auf ein Auto auf dem Parkplatz am Schwimmbad Volksgarten. Der Fahrer saß zwar noch im Pkw, kam aber mit dem Schrecken davon. Der Parkplatz wurde anschließend zur Sicherheit gesperrt. Auch die übrigen Sturmschäden verliefen laut Feuerwehr glimpflich.