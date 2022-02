Unwetterwarnung in Mönchengladbach : Wegen Sturm Notbetreuung in Kitas, Schulen geschlossen

Die Kitas in Mönchengladbach sind nicht geschlossen. Eltern sind aber angehalten, ihre Kinder nicht dort hinzuschicken. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Mönchengladbach Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für NRW herausgegeben. Die Schulen bleiben am Donnerstag geschlossen, Kitas bieten Notbetreuung an. Welche Angebote in Mönchengladbach noch betroffen sind und welche Vorsichtsmaßnahmen empfohlen werden.

Der Unterricht an Schulen fällt am Donnerstag, 17. Februar, in ganz NRW aus. Das teilte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwochmittag mit. Betroffen sind damit auch die Einrichtungen in Mönchengladbach. Kita-Kinder sollten am besten zu Hause bleiben, heißt es.

Begründet werden die Schließungen mit den aktuellen Unwetterwarnungen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden in den kommenden Tagen in NRW Gewitter sowie Sturm- und Orkanböen erwartet. Am Mittwoch soll es demnach tagsüber stürmisch und regnerisch werden. In der Nacht wird vor einem schweren Sturm, im Bergland vor einem Orkan gewarnt. Auch der Donnerstag wird stürmisch mit teilweise orkanartigen Böen. Zum Nachmittag soll es ruhiger werden.

Die Stadt Mönchengladbach schließt sich dem Appell von Familienminister Joachim Stamp (FDP) an, dass Eltern ihre Kinder am Donnerstag möglichst zu Hause behalten sollten – wegen der möglichen Gefahren beim Bringen und Abholen der Kinder. „Für Eltern, die keinen andere Betreuung organisieren können, wird das Betreuungsangebot selbstverständlich aufrecht erhalten“, teilte ein Stadtsprecher mit. Die städtischen Kitas und Tagespflegestellen seien nicht geschlossen. Die Kitas seien aber gebeten worden, die Außengelände nicht zu nutzen. Gleichzeitig rät die Stadt allen Eltern dringend davon ab, am Donnerstag die Spielplätze und Abenteuerspielplätze zu betreten.

Obwohl der Schulbetrieb in Mönchengladbach ausfällt, treten die Lehrkräfte nach Angaben der Stadt ihren Dienst an, „soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen“. Somit sei eine Aufsicht im Schulgebäude gewährleistet, sollten Schülerinnen und Schüler nicht rechtzeitig über den Unterrichtsausfall informiert werden.

Der Unterricht an der städtischen Musikschule fällt am Donnerstag ebenfalls aus. Ein Online-Angebot als Ersatz sei so kurzfristig nicht aufzustellen, heißt es seitens der Stadt. Alle Wochenmärkte in Mönchengladbach – mit Ausnahme des Marktes in Wickrath – sind laut Stadt durch das Ordnungsamt abgesagt worden.

Ferner sind alle städtischen Außensportanlagen in Mönchengladbach am Mittwoch, 16. Februar, und am Donnerstag, 17. Februar, gesperrt. Der Trainingsbetrieb der Vereine soll voraussichtlich ab Freitag wieder möglich sein, so die Angaben aus dem Rathaus. Tritt dies ein, müssen auch keine Spiele der laufenden Saison ausfallen, da diese erst am Wochenende ausgetragen werden.

Städtische Außensportanlagen, wie die Sportanlage Radrennbahn an der Carl-Diem-Straße, sind aktuell gesperrt. (Archivfoto) Foto: Thomas Grulke

Warnungen kommen auch vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW: Vor, während und nach dem Sturm sollten Wälder nicht betreten werden. Es sei mit herausbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen. „Die Gefahr bleibt auch nach dem Sturm bestehen“, betont der Landesbetrieb: „Angeknackste Bäume können oft erst nach dem Sturm umfallen oder in den Baumkronen verkeilte Äste auch später noch hinabfallen.“

Die Bäume haben in den vergangenen Jahren unter einer Dürre gelitten und sind somit anfällig für Schädlinge gewesen. Zusätzlich sorgt die jüngste Regenperiode dafür, dass der Waldboden aufgeweicht sein könnte. Deshalb sind laut Wald und Holz NRW umkippende Bäume und brechende Äste wahrscheinlicher als sonst. Der Appell: „Bitte bringen Sie sich selbst und die Rettungskräfte nicht in Gefahr und verzichten Sie auf Waldbesuche im Sturm und in den Tagen danach!“

Ähnliches kommt auch von der Stadttochter Mags (Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe). „Wir bitten dringend, im Sinne der eigenen Sicherheit, öffentliche Grünflächen, Friedhöfe, Spielplätze und Wälder zu meiden. Diese Warnung gilt auch noch für die nächsten Tage, da durch den Sturm Bäume geschädigt sein können und herabfallende Äste eine Gefahr darstellen“, appelliert die Mags an die Bürger.

Zu den allgemein von Stadt, Feuerwehr und Mags empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen gehört, alle Türen, Fenster, Dachfenster, Luken und Lichtkuppeln zu schließen. Außerdem sollten Markisen aufgerollt werden. Im Freien stehende Gegenstände sollten in das Haus gebracht und das Auto – wenn möglich – in einer Garage untergestellt werden.

