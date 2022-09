Unwetter in Mönchengladbach : Aufräumarbeiten laufen zwei Monate nach dem Sturm noch

Unwetter in Mönchengladbach

Unter anderem an der Straße „In der Bungt“ müssen noch Asthaufen beseitigt werden. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Viele Wochen haben die Folgen des Unwetters im Juni die Mitarbeiter der Mags beschäftigt. Jetzt ist ein Ende in Sicht. Allerdings kommen auch neue Probleme auf.

Die starken Böen und der Sturzregen vom Abend des 30. Juni 2022 sind wohl bei vielen schon fast in Vergessenheit geraten. Nicht aber bei den Mitarbeitern der Mags. Denn seit mehr als zwei Monaten haben sie mal mehr, mal weniger, aber zumindest kontinuierlich mit den Folgen des kurzen, aber heftigen Sturms dieser Juninacht zu tun. Wie eine Mags-Sprecherin auf Anfrage mitteilt, laufen noch immer Aufräumarbeiten an den Wegen im Bungtwald und an der Korschenbroicher Straße sowie der Straße „In der Bungt“. Die weiteren Gefahrenstellen im Forst seien „schon lange“ beseitigt worden, da dies nach den Straßenzügen oberste Priorität hatte.