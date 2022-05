„Stunde der Gartenvögel“ : Darum sollten Mönchengladbacher dieses Wochenende Piepmatze zählen

Mönchengladbach Bei der bundesweiten Mitmachaktion vom 13. bis 15. Mai sind alle Bürger zum Vogelzählen aufgerufen. Was dahintersteckt und wie die Teilnahme funktioniert.

Was ist die „Stunde der Gartenvögel“?

Die „Stunde der Gartenvögel“ ist eine bundesweite Aktion zur Vogelbeobachtung, zu der der Naturschutzbund (Nabu) aufruft. Dieses Jahr findet die Aktion zum 18. Mal statt. Bürger sind dabei vom Freitag, 13. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, aufgefordert, für eine Stunde in Parks, im Garten oder vom Balkon aus Vögel zu zählen. Die Ergebnisse werden dann an den Nabu übermittelt, der diese später veröffentlicht. Die Daten werden trennscharf für einzelne Städte beziehungsweise Landkreise erfasst.

Welcher Sinn steckt hinter der Aktion?

Zeitgleich hat die Aktion einen wissenschaftlichen Hintergrund. Die gesammelten Daten können Trends in der Entwicklung der Vogelpopulationen aufzeigen. In Mönchengladbach zeigten die Zählungen etwa in den vergangenen Jahren auf, dass der Bestand all jener Vögel wächst, die vom Menschen profitieren – Rabenvögel wie Dohle, Elster und Rabenkrähe etwa, oder Tauben. Auch konnte eine Erholung der Blaumeisen-Population beobachtet werden, die 2020 durch ein Bakterium (Suttonella ornithocola) dezimiert wurde.