„Stunde der Gartenvögel“ Darum sollten Mönchengladbacher dieses Wochenende Piepmatze zählen

Zeitgleich hat die Aktion einen wissenschaftlichen Hintergrund. Die gesammelten Daten können Trends in der Entwicklung der Vogelpopulationen aufzeigen. In Mönchengladbach zeigten die Zählungen etwa in den vergangenen Jahren auf, dass der Bestand all jener Vögel wächst, die vom Menschen profitieren – Rabenvögel wie Dohle, Elster und Rabenkrähe etwa, oder Tauben. Auch konnte eine Erholung der Blaumeisen-Population beobachtet werden, die 2020 durch ein Bakterium (Suttonella ornithocola) dezimiert wurde.