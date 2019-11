Siegerkleid „Metamorphose“ von Marie Kuehl und Michèle Lemper

Das Kleid soll die Metamorphose, also die Verwandlung einer Raupe in ein geflügeltes Insekt symbolisieren. Die Muster wurden zunächst digital am Computer zusammengestellt und anschließend mit einem Laser-Cutter ausgeschnitten. Die Zuschnitte wurden mithilfe der Ultraschalltechnik zusammengeschweißt. Das Kleid ist somit ohne Schere oder Faden gefertigt worden. „Es bündelt moderne Verfahren mit einer guten Geschichte“, sagt Maike Rabe.