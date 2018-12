Mobilitätsstudie: Studenten befragen Gladbacher zu Verkehrsmitteln

Viele Mönchengladbacher Bürger werden im Jahr 2019 von Studenten der Technischen Universität Dresden angerufen und über die Gewohnheiten zur Fortbewegung in der Stadt befragt. Die Anrufer wollen wissen, mit welchem Verkehrsmittel die Einwohner in Mönchengladbach im Alltag unterwegs sind und welche Entfernungen sie dabei zurücklegen.

Außerdem wird nach Führerscheinbesitz, Erreichbarkeit von Bushaltestellen und dem Zeitaufwand für die täglichen Wege gefragt. Die Befragung richte sich an Bürger aus allen Bevölkerungsschichten. Das Projekt liefere wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die Verkehrsplanung, teilte die Stadt mit. Mobilität spielt in der Stadtplanung eine große Rolle. So hat der Rat gerade erst den Mobilitätsplan beschlossen, der alle Verkehrsströme neu ordnen soll.