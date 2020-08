Mönchengladbach-Eicken : Bauarbeiter erleidet schwere Verbrennungen bei Arbeit an Stromleitung

Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Mönchengladbach Im Ortsteil Eicken fiel in einigen Haushalten am Mittwochnachmittag der Strom aus. Hintergrund ist ein Unfall bei Arbeiten an einer Stromleitung, bei dem ein Tiefbauarbeiter schwer verletzt wurde.

Bei Bauarbeiten in Mönchengladbach-Eicken ist ein Mann schwer verletzt worden. Am Mittwochnachmittag wurde bei Tiefbauarbeiten eine Stromleitung beschädigt. Dabei kam es zu einem sogenannten Lichtbogen, durch die der Tiefbauer Verbrennungen dritten Grades erlitt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Kollege habe den Verletzten aus der Baugrube gerettet. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Teile der Haushalte im Ortsteil Eicken waren den Angaben zufolge für eine kurze Zeit ohne Strom.

(peng/dpa)