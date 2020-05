Streit um Veranstaltungen in Mönchengladbach : Initiative droht mit Aus für Köntges

Mönchengladbach Der Sozialausschuss entscheidet über eine weitere Förderung und die daran gekoppelten Bedingungen. Die Initiative verteidigt ihre Veranstaltungen und verweist auf die Meinungsfreiheit.

Die Initative Altstadt hat sich gegen Vorhalten der CDU im Stadtbezirk Nord gewehrt, „politisch tendenziöse Veranstaltungen“ im Café Köntges mitveranstaltet oder geduldet zu haben. Es sei unmöglich, eine verlässliche Grenze zwischen Kultur und Politik zu ziehen. „Würden wir also kulturelle Veranstaltungen nur dann dulden, wenn keinerlei politische Botschaft vermittelt würde, wäre doch auch das eine politische Botschaft und jedwede Veranstaltung würde ad absurdum geführt. Diesen Eingriff in das hohe Gut der Meinungsfreiheit möchte niemand“, so die Initative, die das Café Köntges betreibt, in einer Stellungnahme.

In der Bezirksvertretung Nord hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Christoph Dohmen eine Handvoll von insgesamt 140 Veranstaltungen im vergangenen Jahr scharf kritisiert, diese würden aktiv „gegen die bestehende Gesellschaftsordnung“ arbeiten. Das hatte Proteste in den anderen Fraktionen ausgelöst. Dennoch beschlossen CDU und FDP mit Mehrheit, die beantragte Förderung von 17.000 Euro nur mit der Maßgabe zu gewähren, Veranstaltungen dort müssten Kultur- oder Quartiersbezug haben. Doku-Filme des WDR etwa über Widerstand im Hambacher Forst dürften dann nicht mehr gezeigt werden. Das war eine der Veranstaltungen gewesen, die Dohmen und Fraktionsfreunde kritisiert hatten. Die Initiative Altstadt teilte mit, sollte die Förderung gar nicht oder nur mit diesem Passus beschlossen werden, würde dies das Ende des Café Köntges bedeuten. Die Entscheidung trifft der Sozialausschuss am Dienstag. Ob dieser Passus dann genauso beschlossen wird, ist offen. Die CDU wollte dies am Montag in ihrer Fraktionssitzung diskutieren, ebenso die FDP. „Wir haben uns aus der Bewertung kultureller Veranstaltungen herauszuhalten“, sagt Ratsherr Dieter Breymann, kulturpolitischer Sprecher der Union. Förderung könne nicht an politisch erwünschtes Verhalten gekoppelt sein.