ÖPNV in Mönchengladbach betroffen Heute streiken die Busfahrer, morgen die Lokführer

Pendler innerhalb Mönchengladbachs müssen sich darauf einstellen, dass der Linienverkehr nach Dienstag auch am Mittwoch ganztägig und vollständig ausfällt. Darauf weist die NEW hin. Betroffen ist demnach auch der Schulbusverkehr. Zudem bleiben die Kundencenter am Europa- und Marienplatz geschlossen. Das Verkehrsunternehmen empfiehlt Fahrgästen, „sich frühzeitig um alternative Beförderungsmittel zu bemühen“. Schon vergangenen Donnerstag und Freitag sind die Busse in Mönchengladbach wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ausgefallen.