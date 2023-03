9000 Teilnehmer erwartet Staus in Mönchengladbach wegen Verdi-Streiks

Update | Mönchengladbach · In Mönchengladbach kommt es am Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Viele Straßen sind gesperrt. Aus der Region reisen zahlreiche Protestzug-Teilnehmer mit Bussen an.

21.03.2023, 11:16 Uhr

31 Bilder Fotos vom Verdi-Streik in Mönchengladbach 31 Bilder Foto: Carsten Pfarr

Schon am Morgen parkten die ersten Reisebusse eine Fahrspur der Theodor-Heuss-Straße zu. Rund 200 Busse wurden erwartet, die die Demoteilnehmer in die Stadt bringen. Mittlerweile ist die Straße gesperrt, wie viele andere Straßen auch. Wie ein Sprecher der Polizei Mönchengladbach mitteilt, kam es im Zuge der Demonstrationszüge zu Verkehrsbehinderungen. Nach dem Ende der Kundgebung gegen 13 Uhr rechnet die Polizei mit weiteren Verkehrseinschränkungen, weil die Streikenden dann zu den Bussen zurückkehren. 9000 Teilnehmer werden zur Verdi-Großdemonstration erwartet. Sie starteten im Fußmarsch (Sternmarsch) von verschiedenen Stellen und versammelten sich zur zentralen Kundgebung an der Gracht in Mönchengladbach-Rheydt. Diese Fußmärsche waren für die Zeit zwischen etwa 10 und 11 Uhr geplant. Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationszüge wie geplant, es habe „keine besonderen Vorkommnisse“ gegeben. Die daran anschließende Abschlusskundgebung an der Gracht soll bis etwa 13 Uhr dauern. Dort hat sich bereits eine große Menschenmenge versammelt. Der Platz ist voll, die Veranstalter sprechen von über 10.000 Teilnehmenden. Vor Ort wird das Angebot der Arbeitgeberseite kritisiert, zugleich betonen die Streikenden, dass sie bei ihrer Forderung bleiben wollen. „Zusammen geht mehr“ ist einer der Ausrufe, die auf der Kundgebung zu hören sind. Dabei wird es auch musikalisch: Auf der Melodie des Liedes „Bella Ciao“ bringen die Redner auf der Bühne ihre Forderungen singend zum Ausdruck. Die Straße Gracht ist zwischen Limitenstraße und Dorfbroicher Straße bis zum Veranstaltungsende komplett gesperrt. Die Routen der Demo-Teilnehmer. Weg 1: ab Hauptbahnhof Rheydt (Mittelstraße), Dahlener Straße, Stresemannstraße, Limitenstraße, Gracht. Weg 2: ab Rheinstraße (NEW-Verkehrsbetriebe), Schwalmstraße, Breitestraße, Gartenstraße, Limitenstraße, Gracht. Weg 3: ab DGB-Haus, Rheydter Straße 328, Rheydter Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Nordstraße, Gartenstraße, Limitenstraße, Gracht. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotos vom Verdi-Streik in Mönchengladbach

(gap, capf)